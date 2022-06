Ciclismo – Per il VO2 Team Pink sesto posto nella cronosquadre di Soligo

Inizia con piazzamento il week end di gare del VO2 Team Pink, impegnato oggi in Veneto nel Gran Premio Eccellenze Valli del Soligo, cronosquadre per Donne Juniores a Soligo (Treviso). Il quartetto delle “panterine” – composto da Camilla Locatelli, Martina Sanfilippo, Valentina Zanzi e Chiara Sacchi (tempo registrato sulla terza atleta) – ha chiuso al sesto posto a 1 minuto 56 secondi dal Breganze Millenium, vincitore davanti al Conscio Pedale del Sile e al Team Di Federico Pink.

Domani doppio appuntamento per le “panterine”. A Martellago (Venezia) in sella il quartetto impegnato oggi rinforzato da Vittoria Grassi e Sara Guidetti, con il via nella corsa per Donne Junior alle 14 con 85 chilometri 600 metri. Dal canto suo, invece, il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink (Donne Esordienti e Allieve) sarà al via al completo a Palù di Giovo, in Trentino.

Cronosquadre Donne Juniores Soligo

1° Breganze Millenium (Gaia Segato, Alice Brugnera, Giulia Miotto, Andrea Casagranda) 24 minuti 2 secondi

2° Conscio Pedale del Sile (Elisa De Vallier, Michela De Grandis, Giulia Vallotto, Sara Luccon) a 1 minuto

3° Team Di Federico Pink (Eleonora Ciabocco, Letizia Medori, Sara Pepoli) a 1 minuto 3 secondi

4° Team Gauss Fiorin (Aurora Cappelletti, Federica Venturelli, Carlotta Fantini, Elettra Paganelli) a 1 minuto 40 secondi

5° Team Wilier Chiara Pierobon (Camilla Lazzari, Chiara Manfro, Giulia Raimondi, Serena Semoli) a 1 minuto 41 secondi

6° VO2 Team Pink (Martina Sanfilippo, Valentina Zanzi, Chiara Sacchi) a 1 minuto 56 secondi

7° Ciclismo Insieme (Valentina Trussardo, Francesca Cerofolini, Caterina Cornale, Sara Malucelli) a 2 minuti 11 secondi.