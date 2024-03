Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink top ten internazionale a Cittiglio con Marisol Dalla Pietà

Lo scorso la top ten era stata soltanto accarezzata, mentre ora è diventata realtà a distanza di dodici mesi. La Bft Burzoni VO2 Team Pink è protagonista al Piccolo Trofeo Alfredo Binda di Cittiglio, prima gara internazionale Donne Juniores di Coppa delle Nazioni andata in scena oggi e dove il sodalizio piacentino ha applaudito il nono posto di Marisol Dalla Pietà. L’alessandrina classe 2006 si è messa in evidenza nel gruppo che si giocava lo sprint per il secondo posto, vinto dalla “regina” 2023 Cat Ferguson (nazionale Gran Bretagna), mentre il successo è andato in solitaria all’altra britannica Imogen Wolff.

Prosegue, dunque, l’ottimo avvio di stagione delle “panterine”, già sugli scudi nelle prime gare di Volta Mantovana (successo di Linda Sanarini) e Nonantola (seconda Asia Sgaravato).

Classifica Piccolo Trofeo Binda Donne Juniores

1° Imogen Wolff (Nazionale Gran Bretagna) 74 chilometri in 1 ora 58 minuti 42 secondi, media 37,606 chilometri orari

2° Cat Ferguson (Nazionale Gran Bretagna) a 19 secondi

3° Auke De Buysser (Belgio, AG Insurance-NXTG U19)

4° Amalia Debarges (Nazionale Francia)

5° Daniela Hezinová (Repubblica Ceca, Watersley R&D Road Team)

6° Alessia Zambelli (Team Biesse Carrera)

7° Messane Bräutigam (Nazionale Germania)

8° Esmee Blok (Nazionale Paesi Bassi)

9° Marisol Dalla Pietà (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

10° Silvia Milesi (Team Biesse Carrera).