Ciclismo – Poker di convocazioni per il VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista a Tel Aviv

Poker di convocazioni in casa VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che sarà rappresentato in azzurro da ben quattro atlete ai Mondiali Juniores su pista in programma dal 23 al 27 agosto a Tel Aviv (Israele). Alla competizione iridata parteciperanno la faentina Valentina Zanzi, le torinesi Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi e la bergamasca Camilla Locatelli. Per quest’ultima si tratta dell’esordio in maglia azzurra, mentre le tre compagne di squadra avevano già “assaporato” l’emozione di difendere i colori dell’Italia.

Le protagoniste

Per Valentina Zanzi, faentina classe 2005, si tratta della terza rassegna internazionale 2022 in maglia azzurra dopo gli Europei su strada Juniores (argento nel Team Mixed Relay) e gli Europei Juniores su pista ad Anadia, con il titolo continentale nell’Inseguimento a squadre. Nel quartetto campione d’Europa in Portogallo facevano parte anche le due “panterine” torinesi Martina Sanfilippo (classe 2004) e Vittoria Grassi (2005), ora pronte anche per il Mondiale in Israele.

I Mondiali di Tel Aviv, infine, rappresenteranno un momento indelebile nella carriera di Camilla Locatelli, con la chiamata nella rassegna iridata che rappresenta la prima presenza in maglia azzurra. “Sono molto felice – commenta la bergamasca classe 2005 – di esser stata convocata per rappresentare l’Italia ai Campionati del mondo. Ci speravo molto, anche perché avevo dovuto saltare gli Europei in quanto mi ero ammalata. Non so ancora la specialità che affronterò, ma farò sicuramente il meglio possibile”.