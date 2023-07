Ciclismo su Pista – Anita Baima (Bft Burzoni VO2 Team Pink) d’argento agli Europei

Si chiude con una splendida medaglia d’argento la seconda giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 su pista ad Anadia in Portogallo. La Bft Burzoni VO2 Team Pink ha applaudito la prova di Anita Baima, seconda nella gara Eliminazione Donne Juniores. Dopo aver corso in giornata il torneo Sprint (venendo eliminata negli ottavi di finale), la Baima, torinese classe 2006, ha centrato il suo primo podio della carriera in maglia azzurra in una categoria dove è approdata solo quest’anno, gareggiando dunque anche con atlete più grandi di un anno.

Per la formazione piacentina, si tratta della terza medaglia in due giorni dopo l’argento e il bronzo conquistati ieri da Vittoria Grassi nello Scratch e nel Team Sprint.

Eliminazione Donne Juniores Europei

1° Hélène Hesters (Belgio)

2° Anita Baima (Italia, VO2 Team Pink)

3° Sina Temmen (Germania)

4° Imogen Wolff (Gran Bretagna)

5° Jade Wuurman (Olanda)

6° Mathilde Estvan-Slonina (Danimarca)

7° Zofia Jakubowska (Polonia)

8° Clemence Chereau (Francia)

9° Marta Carvalho (Portogallo)

10° Zoe Schiess (Svizzera).

