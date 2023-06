Ciclismo su Pista – Campionati Italiani Elite, il programma delle gare

Fra meno di tre settimane, da martedì 27 a giovedì 29 giugno (con gare dalle 16 alle 20 circa), il Velodromo “Attilio Pavesi” ospiterà i Campionati Italiani Pista Elite (cioè gli “assoluti”) maschili e femminili. Un grande evento che anticipa l’appuntamento clou dell’estate ciclistica fiorenzuolana, la 6 Giorni delle Rose, dall’1 al 6 luglio (in questo caso gare dalle 18 alle 22).

In tre giorni saranno messi in palio 22 titoli italiani, 11 per le donne e altrettanti per gli uomini, con in pista tanti campioni di livello mondiale. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito (come lo sarà per la 6 Giorni). Tutte le informazioni e il programma esteso delle gare sono disponibili qui.

Questo il programma delle finali

Martedì 27 giugno 2023

Inseguimento Individuale M/F

Keirin M/F

Eliminazione M/F

Corsa a punti M/F

1 Km/500 mt M/F

Mercoledì 28 Giugno 2023

Velocità Individuale M/F

Omnium M/F

Giovedì 29 Giugno 2023

Inseguimento a Squadre M/F

Scratch M/F

Velocità a Squadre M/F

Madison M/F