Ciclismo, tris di appuntamenti per il Cadeo Carpaneto

Domenica su più fronti per il sodalizio piacentino del presidente Mauro Veneziani

Tris di appuntamenti per il Cadeo Carpaneto nella domenica in sella nelle gare giovanili di ciclismo. Il sodalizio del presidente Mauro Veneziani parteciperà con le proprie tre formazioni ad altrettante corse. Alle 9 a Sant’Elpidio a Mare (Fermo) al via le Esordienti guidate da Bruno Bani. Numero attaccato per Asia Zanardini, Desirée Bani, Maya Tagliente, Ylenia Benati, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi. Dal canto loro, invece, le Allieve del ds Luca Dalla Pietà saranno al via a Romagnano (Trento) nella corsa maschile per Esordienti con il trio composto da Camilla Tenca, Asia Zanelli e Marisol Dalla Pietà.

Infine, gli Juniores targati Maserati Cadeo Carpaneto correranno a Stabbia (Firenze) con la formazione al completo: Manuel Dalla Pietà, Nicolas Abbati, Giacomo Bottani, Marco Maserati e Manuel Pinzello. La partenza è prevista alle 14,30 con 126 chilometri da percorere.