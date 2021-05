Al Velodromo “Francone” di San Francesco al Campo la “panterina” torinese del VO2 Team Pink ha centrato il secondo posto nell’Omnium Allieve

Argento in pista per Vittoria Grassi, portacolori torinese del sodalizio piacentino Ciclismo giovanile VO2 Team Pink protagonista ieri (mercoledì) nel trofeo Htc Franke al velodromo “Francone” di San Francesco al Campo (Torino). Nell’Omnium Allieve, la “panterina” piemontese ha lottato fino all’ultima volata per la vittoria finale, andata per soli due punti ad Anita Baima (Cicli Fiorin), mentre a completare il podio è stata la ligure Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera).

Omnium Donne Allieve

1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 123 punti

2° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) 120 punti

3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 89 punti

4° Asia Rabbia (Cicli Fiorin) 80 punti

5° Martina Barbiero (Busto Garolfo) 68 punti

6° Tanya Donati (Ciclistica Bordighera) 60 punti.