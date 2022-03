Ciclismo – VO2 Team Pink a Cittiglio per il primo appuntamento internazionale della stagione

Scocca l’ora del primo appuntamento internazionale della nuova stagione ciclistica per il VO2 Team Pink, di scena domenica con la formazione Donne Juniores al “Piccolo Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano”, prova inaugurale dell’UCI Nation’s Cup Junior Women. Come da tradizione, le “panterine” saranno di scena a Cittiglio nella corsa che apre il calendario della Coppa delle Nazioni. Un contesto prestigioso e stimolante, che per le ragazze di Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati arriva dopo gli esordi stagionali nelle gare di Gossolengo e Ceriale.

Il via è previsto alle 8,25 a Cocquio Trevisago (Varese), mentre la finish line sarà come di consueto a Cittiglio (Varese) dopo 73 chilometri e 400 metri di gara. Diverse le ascese che le concorrenti (168 iscritte di 29 formazioni) dovranno affrontare: tre volte il Gpm di Casalzuigno – Frazione Casale (368 metri di altitudine), due volte quello di Azzio (373 metri) e la salita finale del Gpm di Orino (422 metri), posta a 7 chilometri dalla conclusione. Dodici saranno le nazionali presenti: Austria, Danimarca, Francia, Lettonia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Spagna.

La line-up del VO2 Team Pink per Cittiglio

– Chiara Sacchi (2004)

– Martina Sanfilippo (2004)

– Camilla Locatelli (2005)

– Valentina Zanzi (2005)

– Sara Guidetti (2005)

– Vittoria Grassi (2005)

Direttori sportivi: Stefano Peiretti, Vittorio Affaticati.