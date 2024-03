Ciclismo – VO2 Team Pink accende i motori: domani la presentazione, domenica l’esordio a Volta Mantovana

La Bft Burzoni VO2 Team Pink scalda i motori in vista dell’esordio stagionale di domenica e lo fa con un appuntamento nel giorno precedente. Sabato alle 15 il sodalizio piacentino, che quest’anno sarà nuovamente protagonista nel panorama Donne Juniores, si presenterà ufficialmente nella sua Piacenza, con il vernissage ospitato dalla sala convegni di Confindustria (via IV Novembre civico 132).

Domenica, invece, scoccherà l’ora del debutto 2024 in sella con il Trofeo Tecnomeccanica, gara su strada per Donne Juniores a Volta Mantovana con partenza alle 11 e con 67 chilometri e 200 metri da percorrere, frutto di 7 giri di un circuito di 9 chilometri e 600 metri.

“Finalmente si inizia dopo la tradizionale presentazione alla stampa di sabato, domenica debutteremo con l’inedita gara di Volta Mantovana, prevalentemente ondulata e con uno strappo di 700 metri diviso in due tronconi previsto in ogni giro. Abbiamo fatto una ricognizione e abbiamo visto come possa essere abbastanza selettivo se la corsa venisse fatta in modo duro. L’inizio stagione coincide sempre con qualche incognita, veniamo da una buona preparazione poi bisogna vedere anche il lavoro svolto dalle altre formazioni.

Ci faremo trovare pronti, forti di un gruppo affiatato e rodato dall’anno scorso dove i nuovi innesti hanno saputo amalgamarsi molto bene. Cercheremo di dar vita a una bella prova corale in attesa di affinare ancor di più i meccanismi in corsa e onoreremo questo esordio al meglio delle nostre possibilità. Ad eccezione di Camilla Bezzone, alle prese con qualche piccolo guaio fisico, per il resto abbiamo un ottimo stato di forma, con le ragazze pronte a divertirsi e a farci divertire in questo inizio di stagione in preparazione dei primi appuntamenti importanti verso la fine del mese di marzo”.

La line-up di VO2 Team Pink

– Anita Baima (2006)

– Marisol Dalla Pietà (2006)

– Linda Ferrari (2006)

– Eleonora La Bella (2006)

– Linda Sanarini (2007)

– Asia Sgaravato (2006)

– Maddalena Simeoni (2007)

– Francesca Sorgi (2006)

– Giorgia Tagliavini (2006)

Direttori sportivi: Stefano Peiretti, Vittorio Affaticati