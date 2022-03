Ciclismo – VO2 Team Pink, domenica esordio a Vo’ Vecchio con Esordienti e Allieve

Partirà dal Veneto la stagione su strada del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink. Per entrambe (Esordienti e Allieve), il debutto 2022 sarà domenica a Vo’ Vecchio (Padova) in occasione dell’undicesimo Trofeo “Vini Terre Gaie”, valido anche come quindicesima Medaglia d’Oro Sella e ventiduesimo Memorial Leonida Tagliaferro.

Alle 14 prenderà il via la corsa per Donne Esordienti. Un circuito ondulato di 7 chilometri e 800 metri da ripetere 4 volte per un totale di 29 chilometri e 600 metri. Alle 15,30, invece, è prevista la partenza per le Allieve. Chiamate a percorrere sette tornate di un circuito di 7 chilometri e 400 metri per 51,8 chilometri totali.

Le convocazioni del VO2 Team Pink

Dodici le “panterine” al via, equamente suddivise tra le due categorie: nelle Esordienti, attaccheranno il numero Asia Baistrocchi, Giulia Casubolo, Sara Veneri, Serena Zannoni, Paola Zucca e Michela Zucca. La line-up Allieve, invece, contemplerà Emma Del Bono, Linda Ferrari, Marta Festa, Arianna Giordani, Irma Siri e Giorgia Tagliavini. Unica assente, Sarah Sandei.