Ciclismo – VO2 Team Pink, sei presenze ai Tricolori giovanili su pista a Dalmine

Avventura tricolore in pista per sei portacolori del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, di scena da domani a venerdì ai Campionati italiani giovanili su pista a Dalmine (Bergamo). Nelle convocate dell’Emilia Romagna, infatti, figurano le Esordienti Serena Zannoni e Michela Zucca e le Allieve Arianna Giordani, Irma Siri, Giorgia Tagliavini e Linda Ferrari.

Salvo cambiamenti, domani Siri e Ferrari saranno in gara nell’Inseguimento a squadre, mentre Giordani correrà la Velocità a squadre, salvo poi tornare in sella mercoledì nel Keirin con anche Giorgia Tagliavini in una giornata che vedrà gareggiare anche le Esordienti Zannoni e Zucca. Giovedì Ferrari e Siri saranno al via nell’Omnium, con Giordani nella Velocità individuale. Chiusura venerdì con un tris nell’Inseguimento individuale (Siri, Ferrari e Tagliavini) e due coppie nella Madison (Siri-Ferrari e Tagliavini-Giordani).