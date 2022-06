Ciclismo – VO2 Team Pink, tris di piazzamenti “rosa” in Trentino

Tris di piazzamenti per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink nella selettiva corsa “rosa” di Palù di Giovo, in Trentino. Nel paese nativo di Gilberto Simoni (vincitore di due Giri d’Italia), le “panterine” si sono messe in evidenza nelle rispettive categoria. Nelle Allieve, doppia top ten con il nono posto della ligure Irma Siri e il decimo della reggiana Linda Ferrari, mentre nelle Esordienti la reggiana Serena Zannoni ha chiuso decima assoluta e ottava nei secondi anni.

Ordine d’arrivo Allieve

1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 71 chilometri 200 metri in 2 ore 2 minuti 45 secondi, media 34,802 chilometri orari

2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

3° Susan Paset (Young Team Arcade)

4° Lucia Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

5° Eleonora La Bella (Il Pirata Sama Ricambi-Vangi)

6° Matilde Cenci (Breganze Millenium)

7° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

8° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

9° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

10° Linda Ferrari (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Ordine d’arrivo Donne Esordienti

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 28 chilometri in 57 minuti 23 secondi, media 29,277 chilometri orari

2° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone)

3° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino)

4° Alessia Locatelli (Ossanesga)

5° Linda Rapporti (Breganze Millenium)

6° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

7° Viola Invernizzi (Team Serio)

8° Arianna Galante (Eletta Trentino Cycling Academy)

9° Lucia Scapini (Luc Bovolone)

10° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Classifica Donne Esordienti secondo anno

1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service)

2° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone)

3° Silvia Ciaghi (Team Femminile Trentino)

4° Alessia Locatelli (Ossanesga)

5° Linda Rapporti (Breganze Millenium)

6° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese)

7° Lucia Scapini (Luc Bovolone)

8° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

9° Noemi Tosin (Conscio Pedale del Sile)

10° Aurora Frison (Scuola ciclismo Vo’)

Classifica Donne Esordienti primo anno

1° Viola Invernizzi (Team Serio)

2° Arianna Galante (Eletta Trentino Cycling Academy)

3° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori)

4° Sofia Tezzele (Eletta Trentino Cycling Academy)

5° Anna Bonassi (Mazzano)

6° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

7° Isabella De Angelis (Ossanesga)

8° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore)

9° Letizia Parini (Ju Green Gorla Minore)

10° Francesca Ferraro (Conscio Pedale del Sile)