Ciclo di incontri della Provincia, tappa ad Alseno, Carpaneto e San Giorgio

Ciclo di incontri della Provincia di Piacenza, che hanno fatto tappa ad Alseno Carpaneto e San Giorgio. Una serie di confronti che il 1 dicembre hanno coinvolto i tre comuni piacentini.

Ciclo di incontri della provincia Alseno

Nel Municipio di Alseno la Presidente Monica Patelli – accompagnata dal dirigente del servizio Viabilità Davide Marenghi è stata ricevuta dal sindaco Davide Zucchi, per un confronto incentrato soprattutto su viabilità, Piano Territoriale di Area Vasta e Stazione Unica Appaltante.

Apprezzamento per la rotatoria, in via di ultimazione, all’intersezione tra le Strade Provinciali n. 12 e n. 31 a Castelnuovo Fogliani: sul tavolo anche le ipotesi relative ad altre due rotatorie, una tra S.P. 31 Salsediana e Strada Molinazzo e una tra Strada Molinazzo ed S.P. n. 4 di Bardi, in aree significative per il contesto produttivo e viabilistico locale, ad una ciclopedonale tra Alseno e Chiaravalle e all’utilizzo di strumenti per limitare la velocità in alcuni punti sensibili del territorio comunale.

Le prospettive per la piccola logistica e l’eventuale realizzazione della cosiddetta “tangenziale” di Alseno sono stati i principali temi emersi rispetto alle linee guida del piano territoriale d’area vasta, infine il sindaco Zucchi ha elogiato affidabilità e puntualità garantite dalla stazione unica appaltante della Provincia.

Ciclo di incontri della provincia Carpaneto Piacentino

Nel secondo appuntamento, al Municipio di Carpaneto Piacentino, la delegazione della Provincia è stata accolta dal sindaco Andrea Arfani, dal vicesindaco e assessore a Lavori pubblici e Urbanistica Mario Pezza e dagli assessori Francesca Bertoli Merelli (Agricoltura e tutela del territorio, Scuola e istruzione) e Gianfranco Calderoni (Sport e associazioni, Commercio).

Ampio – tra interventi ordinari e straordinari svolti, in corso o in programma per strade e ponti – lo spazio dedicato alla viabilità: sono ben sei, infatti, le Provinciali che interessano il territorio comunale di Carpaneto.

La rotatoria che sarà realizzata dalla Provincia (l’intervento è in programma nel 2024) a Ciriano, all’intersezione tra le S.P. n. 6 bis di Castell’Arquato e n. 38 di San Protaso, è considerata molto importante dal Comune di Carpaneto, che tra i diversi interventi ritenuti auspicabili pone in cima la realizzazione della ciclabile tra Zena e Carpaneto e di una passerella ciclopedonale, sopra il Chero a Ciriano, che collegherebbe due porzioni del territorio comunale. Allo studio del Comune anche interventi per limitare la velocità dei mezzi in transito nelle frazioni maggiormente interessate dal traffico.

Nel confronto sono entrati anche altri temi: PUG comunale, iter verso il PTAV, SUA dell’ente di Corso Garibaldi, convenzione per il supporto tecnico provinciale nell’espletamento delle funzioni sismiche, accordi operativi, valorizzazione delle aree mercatali attraverso la legge regionale n. 41/1997, trasporto pubblico locale, crescente presenza di lupi e cinghiali (con il problema PSA), animali fossori. Soddisfazione da parte del Comune, infine, rispetto all’ottimo esito degli interpelli sugli elenchi di idonei, strumento con cui la Provincia supporta gli enti locali convenzionati per le assunzioni.

Ciclo di incontri della provincia San Giorgio Piacentino

Al terzo incontro, nel Municipio di San Giorgio Piacentino, la presidente Patelli e il dirigente Marenghi sono stati ricevuti dalla sindaca Donatella Alberoni e dal responsabile dell’ufficio tecnico Marco Silvotti.

Ampio spazio, anche in questo caso, alla viabilità: dai lavori, già finanziati che interesseranno le Provinciali n. 6 di Carpaneto e n. 32 di Sant’Agata fino ai possibili provvedimenti per limitare la velocità dei mezzi in transito nelle frazioni, come nel caso di Rizzolo. La Provincia ha inoltre manifestato la disponibilità ad invitare Autovia Padana ad un ulteriore confronto con l’Amministrazione di San Giorgio rispetto ai sottopassi che interessano strade di competenza del Comune. Quest’ultimo ha, inoltre, rappresentato l’importanza di un collegamento ciclabile tra San Giorgio e Centovera.

Sul tavolo anche l’eventualità che pure San Giorgio si avvalga dell’interpello sugli elenchi di idonei, che come detto, la Provincia gestisce per favorire la ricerca di personale degli enti convenzionati. In discussione, infine, anche alcuni aspetti legati alle imminenti scadenze che riguardano gli accordi operativi.

Le tre Amministrazioni comunali hanno concordemente elogiato l’attenzione e la disponibilità manifestate dalla Provincia attraverso le visite “in loco”: “”Fin dal suo debutto, l’11 novembre dello scorso anno, questa serie di incontri – osserva la presidente Patelli – si è data l’obiettivo di fare il punto rispetto alle esigenze di ciascun Comune rispetto alle competenze della Provincia e di rafforzare (e a volte di instaurare) la conoscenza personale con gli amministratori del territorio. La valenza degli appuntamenti è notevole: per un aggiornamento su quanto ha fatto o ha in programma la Provincia, per i tanti spunti raccolti e per il lavoro di squadra che si imposta quando le competenze sono di altri enti. La finalità è fare sempre meglio, nel contesto delle risorse disponibili, per rispondere alle istanze delle nostre comunità”.