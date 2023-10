“In montagna con lo zaino…e la testa sulle spalle”, al via un ciclo di incontri promosso dal CAI

La sezione piacentina del CAI propone un ciclo di quattro serate divulgative rivolte alla cittadinanza con l’obiettivo di fornire al pubblico più vasto le nozioni fondamentali per affrontare un’escursione in montagna ed evitare per quanto possibile eventuali disavventure, ben sapendo che non è realistico azzerare il rischio, ma è possibile ridurlo facendo le scelte più opportune. L’obiettivo è dunque quello di avvicinare i cittadini che hanno voglia di attività all’aria aperta, che vedono nei percorsi di montagna un nuovo terreno da esplorare, accompagnandoli ad un escursionismo più consapevole, fornendogli informazioni semplici ma precise, con un linguaggio fruibile da tutti, lasciando gli approfondimenti più tecnici agli eventuali corsi del Club Alpino Italiano.

Gli incontri

I quattro relatori delle serate sono stati scelti tra i titolati delle scuole CAI e i tecnici del nostro partner commerciale:

La preparazione della gita (12 ottobre ore 21 in sede CAI) sarà descritta da Aldo Scorsoglio e Daniele Dallari con una panoramica delle scelte più importanti da fare al momento della progettazione della gita, la scelta dell’itinerario, dei compagni, la lettura della carta e tutte le considerazioni che possono rendere piacevole e meno problematica la nostra escursione.

(12 ottobre ore 21 in sede CAI) sarà descritta da Aldo Scorsoglio e Daniele Dallari con una panoramica delle scelte più importanti da fare al momento della progettazione della gita, la scelta dell’itinerario, dei compagni, la lettura della carta e tutte le considerazioni che possono rendere piacevole e meno problematica la nostra escursione. I materiali per l’escursionista: calzature, abbigliamento ed attrezzatura (19 ottobre ore 20,30 presso il punto vendita a Piacenza) saranno presentate dai tecnici di Sport Specialist con esempi pratici delle scelte più opportune; a partire dalle calzature, per proseguire con gli “strati” dell’abbigliamento tecnico e finire con l’attrezzatura minimale per l’escursionismo.

(19 ottobre ore 20,30 presso il punto vendita a Piacenza) saranno presentate dai tecnici di Sport Specialist con esempi pratici delle scelte più opportune; a partire dalle calzature, per proseguire con gli “strati” dell’abbigliamento tecnico e finire con l’attrezzatura minimale per l’escursionismo. La Meteorologia: il clima e le previsioni del tempo (26 ottobre ore 21 in sede CAI) sarà raccontata da Pierluigi Prazzoli con una piccola introduzione sulle variabili in gioco nella meteorologia, e poi tante informazioni sull’utilizzo corretto delle previsioni e sulle scelte più opportune da fare prima e durante l’escursione.

(26 ottobre ore 21 in sede CAI) sarà raccontata da Pierluigi Prazzoli con una piccola introduzione sulle variabili in gioco nella meteorologia, e poi tante informazioni sull’utilizzo corretto delle previsioni e sulle scelte più opportune da fare prima e durante l’escursione. Come affrontare L’ambiente innevato (9 novembre ore 21 in sede CAI) sarà il tema trattato da Paolo Cavallanti, con riferimenti importanti al manto nevoso, al pericolo delle valanghe, all’attrezzatura, alle attenzioni “particolari” che l’ambiente innevato richiede: un terreno “di gioco” entusiasmante ma da affrontare con la massima prudenza.

Tutte le serate saranno presentate in sala da Nicoletta Marenghi di Telelibertà che avrà anche il ruolo di moderatore del dibattito previsto dopo ogni relazione: proprio per il tipo di uditorio e la condivisione più ampia possibile dei temi, sarà indispensabile un ampio spazio da dedicare alle domande dei presenti, ai chiarimenti ed ai consigli degli esperti.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Il Gruppo Libertà e Sport Specialist di Piacenza sono i partner di questa iniziativa che, visto l’impegno divulgativo verso la cittadinanza, ha il patrocinio istituzionale del Comune di Piacenza, della Provincia di Piacenza, e della Fondazione di Piacenza e Vigevano