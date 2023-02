Terzo incontro del ciclo “Le (mie) storie dell’arte” a XNL Piacenza il 10 febbraio

XNL Piacenza, il Centro di arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevanopropone venerdì 10 febbraio alle 18.30 il terzo incontro del ciclo Le (mie) storie dell’arte, la serie di lezioni d’artista che vede protagonista Adrian Paci.

Nel corso di questo terzo appuntamento, l’artista proporrà un’indagine sul rapporto tra semplicità e complessità nell’opera d’arte e tra contemplazione e azione nel gesto dell’artista. E lo farà attraverso il suo personale racconto di una selezione di opere di altri artisti contemporanei che hanno accompagnato e segnato il suo percorso di ricerca.

Una modalità di narrazione, quella adottata da Adrian Paci, che durante le prime due lezioni ha saputo coinvolgere e appassionare sia gli specialisti, sia un pubblico molto ampio di appassionati di cultura e arte interessati ad approfondire o avvicinarsi per la prima volta ai temi e ai protagonisti del contemporaneo.

Ciclo “Le (mie) storie dell’arte”

Artista acclamato sulla scena internazionale, che dalla fine degli anni Novanta ha sviluppato una pratica artistica che include video, film, pittura, fotografia e installazione, Adrian Paci è il primo grande ospite del progetto Le (mie) storie dell’arte ideato dalla direttrice artistica di XNL Arte Paola Nicolin. Un format che si ricollega a modelli di narrazione storiografica d’artista come le Artists on Artists lecture series della Dia Art Foundation, ed è motivato dal desiderio di creare nuovi percorsi di lettura tra discipline e generazioni, alla scoperta delle tante storie che un’opera può raccontare.

Nel corso di queste lezioni non convenzionali, la voce dell’artista e il suo punto di vista unico offrono la possibilità di trarre ispirazione dal passato e di interpretare un presente complesso, e sono gli assi principali per veicolare significati, temi e domande aperte sul senso o il non senso dell’arte e per incoraggiare il pubblicoa sviluppare un proprio punto di vista.

Le (mie) storie dell’arte fanno parte dell’offerta Educational di XNL che, con un programma di talk e atelier per pubblici diversi, affianca le mostre attualmente allestite nelle gallerie d’arte di XNL. Al piano terra, fino al 16 aprile è possibile visitare il progetto di Meris Angioletti e Ulla Von Brandenburg Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay, mentre la galleria al primo piano ospita la personale di Francesco Simeti come un limone lunare, di recente prorogata fino al 19 marzo prossimo.

Ingresso libero sino a esaurimento posti

info@xnlpiacenza.it

Le date delle ultime due lezioni sono in via di definizione. Per aggiornamenti www.xnlpiacenza.it/xnl-arte