Ciclocross, Marisol Dalla Pietà e Valentina Bravi (Cadeo Carpaneto) sul podio

Nuove soddisfazioni per il Cadeo Carpaneto nella stagione ciclocrossistica in corso. A Pasturana (Alessandria), l’Allieva Marisol Dalla Pietà (originaria proprio dell’Alessandrino) ha centrato il secondo posto chiudendo alle spalle solo di Greta Pighi (Cicli Fiorin), leader del circuito Piemonte-Lombardia. Nella stessa gara, per le ragazze di Domingo Copelli in gara anche Giulia Binda, Desiréee Bani e Vanessa Moreschi. Nelle G6, invece, sesta posizione per la carpanetese Beatrice Naturani. A Nalles (Bolzano), infine, bel podio per la salsese Valentina Bravi, terza nelle Donne Esordienti.

Allieve Pasturana

1° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto)

3° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin)

4° Giorgia Porro (Cicli Fiorin)

5° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service)

6° Greta Lazzari (Cicli Fiorin).

G6 Pasturana

1° Viola Invernizzi (Team Serio)

2° Sara Peruta (Mtb Monte Canto)

3° Emma Grimaldelli (Team Serio)

4° Elisa Zipoli (Uc Cremasca)

5° Elettra Maroso (Polisportiva Besanese)

6° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto).

Donne Esordienti Nalles

1° Giorgia Pellizotti (Mosole)

2° Nicole Canzian (DP66 Giant SMP) a 57 secondi

3° Valentina Bravi (Cadeo Carpaneto) a 1 minuto 8 secondi

4° Julia Magdalena Mitan (DP66 Giant SMP) a 1 minuto 38 secondi

5° Annarita Calligaris (DP66 Giant SMP) a 1 minuto 59 secondi

6° Carlotta Petris (DP66 Giant SMP) a 2 minuti 1 secondo.