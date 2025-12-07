Volley – Cisterna Volley-Gas Sales Piacenza LIVE dalle 18

Dopo poco più tre giorni la Gas Sales torna in campo, ad ospitare Piacenza al PalaCisterna ci sono i Biancoazzurri guidati da Pippo Lanza.

È un momento d’oro per i ragazzi di Coach Boninfante che sembrano inarrestabili dopo i quattro successi consecutivi da bottino pieno senza concederenemmeno un set agli avversari, un inizio che va oltre le aspettative più rosee di ogni tifoso Piacentino.

Sembra si sia trovato un equilibrio nel sestetto schierato in campo, la coppia Mandiraci-Gutierrez sta dando garanzie in attacco, il Cubano, mvp nello scorso match con Padova, dopo un inizio opaco ha ritrovato le grandi prestazioni offensive già viste nelle scorse stagioni a Modena e Taranto, mentre Bovolenta sta ripagando la fiducia data ad inizio anno con prestazioni di altissimo livello.

Dall’altro lato della rete c’è una Cisterna che ha fame di risultato, la squadra di coach Morato è orfana di punti tra tre match consecutivi, pronosticabile l’inizio in salita per la compagine laziale dopo che in estate ha visto i propri leader, Theo Faure ed Jordi Ramon, lasciare la squadra per provare a ripartire con giovani di grande prospettiva, Barotto e Fanizza su tutti, oltre a loro anche il cambio in panchina dopo la partenza di Falasca ha portato i Laziali ad un obbligato anno di costruzione sportiva.

Segui Cisterna Volley-Gas Sales Piacenza in streaming su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo set

