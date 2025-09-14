Cittadella Vis Modena – Piacenza LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo per la prima trasferta della stagione contro una delle squadre più temibili del campionato, il Cittadella Vis Modena. Dopo la vittoria di misura contro il Desenzano, gli uomini di Franzini vogliono trovare i 3 punti anche nella seconda gara di campionato, per iniziare ad avere continuità e a inseguire l’obiettivo stagionale della promozione.
Segui la diretta di Cittadella Vis Modena – Piacenza su Radio Sound
La probabile formazione
Piacenza (4-3-3): Ribero, Ciuffi, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Taugourdeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini.
Il prepartita
A cura di Riccardo Celli