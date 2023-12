Clivense – Piacenza LIVE dalle 14:30

Piacenza Calcio pronto a tornare in campo contro la Clivense, ex Chievo Verona, domenica 3 Dicembre. Dopo la tennistica vittoria per 6-1 ai danni del Brusaporto, gli uomini di Rossini sono in ottima forma e sembra che il tecnico abbia finalmente trovato una formazione di riferimento, con solidi titolari e certezze in panchina. Dopo un successo così largo contro la seconda della classe, i biancorossi hanno solo un obiettivo sul campo della Clivense, attualmente al quattordicesimo posto in classifica: i 3 punti.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Baudouin, Silva, Artioli, Bassanini, Gerbaudo, Andreoli, Kernezo, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Il prepartita