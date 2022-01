Dal Club Veicoli Storici Piacenza 3 mila euro a sostegno della comunità piacentina

In occasione dell’Epifania, il Club Veicoli Storici Piacenza è stato protagonista di un gesto di solidarietà. In realtà le iniziative sono state tre, come tre sono stati gli assegni che il sodalizio piacentino ha voluto donare ad altrettante associazioni importanti per la comunità piacentina. La somma raccolta dal Club è stata donata a Fondazione Amici dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone, Fondazione Casa di Iris e Associazione Onlus Itaca di Castel San Giovanni. I tre assegni, da mille euro ciascuno, sono stati consegnati da una delegazione del Club Veicoli Storici Piacenza che ha incontrato i rappresentati delle tre associazioni.

“Anche quest’anno – commentano i membri del Club – siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari per effettuare una donazione e dare il nostro piccolo contributo a tre importanti realtà che si impegnano ogni giorno a favore dell’assistenza. Vogliamo ringraziare i nostri soci che sono stati tutti d’accordo nel sostenere questa iniziativa”.

Negli ultimi anni il Club è stato protagonista di altre azioni di solidarietà con offerte a favore di varie associazioni che operano sul territorio provinciale.