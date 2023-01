Cocaina nascosta nel tappo del carburante, due uomini scoperti e denunciati dai carabinieri

Come in “Easy Rider”, due uomini di 29 e 30 anni hanno nascosto quindici dosi di cocaina dietro lo sportellino del tappo della benzina. Bustine di droga ben sigillate pronte ad essere spacciate. Non è bastata la furbizia dei due uomini per passare inosservati a un controllo dei carabinieri.

Nelle serate del 14 e 15 gennaio, le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Monticelli d’Ongina e Villanova sull’Arda hanno effettuato nella bassa alcuni mirati servizi e controlli per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Hanno preliminarmente perlustrato le zone isolate e quelle di incontro tra spacciatori e consumatori e successivamente hanno effettuato dei posti di controllo sulle principali vie di accesso in questi luoghi perlopiù isolati.

Due uomini di 29 e 30 anni, sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due sono stati fermati in Castelvetro Piacentino a bordo di un’utilitaria mentre si stavano recando probabilmente proprio in quelle zone. Il conducente dell’auto era anche privo di patente di guida e per questo è stato denunciato per guida senza patente. Quando i militari hanno perquisito l’autovettura hanno trovato nascoste all’interno dello sportellino del bocchettone del carburante quindici dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 10 grammi, pronte per essere spacciate. I due uomini sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sempre a Castelvetro Piacentino, un operaio 25enne è stato segnalato quale assuntore di droga. Il giovane è stato fermato in compagnia di un coetaneo a bordo dell’autovettura condotta da quest’ultimo. Addosso aveva quasi un grammo di cocaina. I carabinieri di Monticelli d’Ongina lo hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.