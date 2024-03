Coldiretti Piacenza più risorse per gli investimenti nelle aziende vitivinicole, 6,5 milioni a sostegno delle imprese della Regione

Coldiretti Piacenza annuncia l’approvazione da parte dalla Regione Emilia Romagna del programma operativo 2024/2025 dell’Intervento Settoriale Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno per il settore Vitivinicolo, con una dotazione finanziaria di 6,5 Milioni di Euro e un incremento di oltre 1,2 M€ rispetto alla programmazione precedente.

Coldiretti Piacenza Risorse importanti

“Risorse importanti – come sottolinea Dario Panelli, responsabile del Settore vitivinicolo di Coldiretti Piacenza che spiega che per presentare i progetti c’è tempo fino al 30 aprile di quest’anno, con la massima assistenza agli interessati da parte degli uffici zona di Coldiretti“.

Coldiretti Piacenza il bando

“Il bando – afferma il Direttore Regionale di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri, delegato confederale di Coldiretti Piacenza – permette alle nostre imprese vitivinicole di contare su finanziamenti importanti per costruire traiettorie di futuro in una fase incerta come quella che stiamo vivendo. Il modello di sviluppo legato alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, con relativo accorciamento della filiera produttiva, consente una maggiore competitività delle imprese sui mercati e combatte la speculazione sui prezzi con una maggiore tutela dei consumatori dall’aumento dell’inflazione”.

Coldiretti Piacenza gli investimenti

“Gli investimenti per i quali potrà essere richiesto il contributo – precisa Panelli – spaziano dalla costruzione e ristrutturazione di immobili all’acquisto di impianti e macchinari specifici, fino all’allestimento di punti vendita aziendali per la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali e alla creazione di siti internet per l’e-commerce”.

La soddisfazione di Gallizioli

“Accogliamo con soddisfazione – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – l’apertura del bando da parte della Regione Emilia Romagna, che permette alle cantine di programmare e mettere in atto investimenti innovativi, creando valore aggiunto in un settore strategico per la nostra provincia come quello vitivinicolo. Ci lasciamo alle spalle – prosegue Gallizioli – una stagione che è stata particolarmente difficile nel Piacentino, con perdite significative di prodotto a causa del clima, non ricompensate dal mercato, nonostante l’alta qualità delle nostre uve. Queste risorse sono quindi importanti per incentivare un rilancio del settore”. “E’ chiaro che questa filiera meriti di essere valorizzata anche con i prezzi per garantire un futuro alle nostre eccellenze, con forti tradizioni radicate e un’alta qualità riconosciuta”.

I progetti

I progetti, a partire da 20mila euro e fino alla dimensione massima di 1,5 milioni di euro, potranno avere durata annuale o biennale, con erogazione del contributo rispettivamente entro il 15 ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026 e andranno quindi presentati entro le 13:00 del 30 aprile 2024.

Le informazioni

Gli uffici Coldiretti sono a completa disposizione delle aziende interessate per fornire tutte le informazioni necessarie e a prestare assistenza per le domande.