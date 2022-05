Barbieri lontano dai cittadini? Colosimo (FdI) risponde a Buscarini e Raggi: “Accuse assurde da chi ha scelto di chiamarsi fuori dall’impegno pubblico”

«Legittimo non volersi ricandidare alle prossime elezioni amministrative per impegni familiari e personali. Assurdo, tuttavia, chiamarsi fuori dall’impegno pubblico, accusando gli amministratori uscenti di “non aver girato” abbastanza per la città». È Marco Colosimo, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia (e candidato per la lista di Giorgia Meloni) a replicare alle osservazioni polemiche di Giorgia Buscarini e Samuele Raggi, esponenti del centrosinistra.

«I due consiglieri – commenta Colosimo – non si ricandidano e se la prendono con il sindaco. A Patrizia Barbieri credo si possano esprimere alcune considerazioni, ma non che non si sia impegnata per la città, h24. Nei due anni di pandemia non ha girato per eventi, fiere e convegni perché non ne sono stati organizzati, a Piacenza come nel resto d’Italia. Era nel suo ufficio, in Comune, a lavorare da vera stakanovista. Cosa che ha fatto anche durante il momento più critico del Covid, da malata». «Un po’ strampalata – prosegue l’esponente di Fd’I – anche la critica sugli eventi “di piazza” per i giovani. Non si sono organizzati, sempre a causa del Covid, nella nostra città come in tutti gli altri comuni. Solo dall’inizio del 2022 abbiamo tutti ripreso la vita sociale di prima». E ancora. «Il verde pubblico è stato un problema? Si trascinava da anni, i nodi sono venuti al pettine durante questo mandato e si è scoperto che si pagava un verde che non c’era, perché la sinistra che ha governato per 15 anni si era dimenticata di censirle, queste aree che andavano curate».

«Infine – conclude Colosimo – il centrosinistra si decida: o abbiamo iniziato progetti importanti (nuovo ospedale, ex ospedale militare, cascina San Savino, Laboratorio Pontieri) da proseguire, oppure questa Amministrazione non ha avuto uno sguardo lungo. Altrimenti le critiche di chi sta per lasciare la politica attiva risultano un po’ patetiche: non si può sempre dire tutto e il contrario di tutto».