Coltello alla mano minaccia le commesse e rapina un negozio di articoli per animali: indagini in corso

Coltello alla mano rapina un negozio in via Cerati, traversa di via 24 Maggio. I fatti sono accaduti ieri sera. Poco prima dell’orario di chiusura, previsto per le 19,30, un uomo con il volto coperto è entrato in un negozio specializzato in articoli per animali da compagnia. Ha estratto il coltello e ha intimato alle cassiere di consegnare il denaro presente in cassa. Una volta ottenuti i soldi è fuggito. Indagini sono in corso.

Un colpo analogo era avvenuto il 24 febbraio scorso. Anche in quel caso un bandito, sempre armato di coltello, aveva rapinato un negozio di articoli per animali della stessa catena, L’Isola dei Tesori, un punto vendita sito però in viale Europa. Anche in quel caso il rapinatore era entrato in prossimità dell’orario di chiusura.