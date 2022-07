Colto da malore mentre si trova alla guida, si schianta con l’auto: muore un 46enne

Malore mentre si trova alla guida, si schianta con l’auto e muore. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Un uomo stava viaggiando in via Stradiotti quando, come raccontano i testimoni, il conducente ha iniziato a sbandare per poi schiantarsi contro alcuni alberi a lato strada.

La ricostruzione del malore, oltre che per la dinamica dell’incidente, è confermata dal fatto che, una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno trovato il conducente in arresto cardiaco. Dopo i primi tentativi di rianimazione, l’uomo è stato condotto al pronto soccorso dove è morto poco dopo.

Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale.