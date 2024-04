Commercio in centro storico, opportunità e strategie: convegno a Palazzo Farnese

Appuntamento nella cornice della sala 7 di Palazzo Farnese, giovedì 4 aprile dalle 16.30, con il convegno “Commercio in centro storico: opportunità e strategie”.

L’incontro, promosso e organizzato dal Comune di Piacenza in collaborazione con Camera di Commercio dell’Emilia, Cna, Confesercenti e Unione Commercianti, sarà aperto dai saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e del vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia Filippo Cella. A seguire, il docente del Politecnico di Milano Luca Tamini e l’assessore a Commercio e Marketing Territoriale Simone Fornasari approfondiranno le trasformazioni sociali, economiche e urbanistiche connesse e aventi un impatto sul commercio in centro storico, in una complessiva analisi del contesto di riferimento.

Il dibattito proseguirà mettendo a confronto punti di vista ed esperienze in ambiti diversi. Sul tema “Piacenza fa rete: un Tavolo di lavoro per una visione d’insieme”, dialogheranno i direttori delle tre associazioni di categoria del settore – Enrica Gambazza per Cna, Gianluca Barbieri per Confcommercio e Fabrizio Samuelli per Confesercenti – con il presidente di Confedilizia Piacenza Antonino Coppolino, il presidente Fiaip Marco Gazzola e il presidente Fimaa Giuseppe Rivetti.

Sarà invece il confronto con gli altri territori, sulla scia delle sfide già affrontate e di quelle future, il focus che vedrà protagonisti l’assessore regionale al Commercio dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, l’assessora alla Valorizzazione del centro storico e Commercio del Comune di Reggio Emilia Mariafrancesca Sidoli, il manager del Distretto urbano del Commercio di Brescia Giovanni Fontana e l’assessore al Commercio del Comune di Piacenza Simone Fornasari.

L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Nicoletta Marenghi.