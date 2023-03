Social, con il Covid siamo diventati più digitali: “Abitudini rimaste anche dopo la pandemia” – AUDIO

Social network, a Piacenza il più utilizzato è whatsapp. Emerge dalla ricerca condotta dall’agenzia di comunicazione Blacklemon dal titolo “Social media e digital trends 2023” dedicata ai social media e alle tendenze digitali, con focus specifico sul territorio piacentino.

Nel Piacentino emerge intanto un dato significativo: su 287 mila abitanti, ad avere l’accesso internet sono 246.895. Di questi 209.750 hanno un profilo social. Come detto la piattaforma di comunicazione e condivisione maggiormente utilizzata è whatsapp con 183.027 utenti attivi. Segue a stretto giro Facebook con 157.957 utenti. Il terzo è Instagram con 148,582 utenti. TikTok è solo sesto con 76.431 utenti, mentre Twitter addirittura ottavo con 53.807 utenti attivi.

“Questa classifica è simile in tutte le aree del nord Italia: Piacenza si colloca nel primo terzo delle città più digitalizzate del nostro paese. I social vengono utilizzate soprattutto per intrattenere rapporti e quindi le piattaforme di messaggistica istantanea sono ai primi cinque posti”, commenta Nicola Bellotti, di Blacklemon.

“Negli anni della pandemia emergevano dati molto importanti per quanto riguarda l’uso del digitale. Eravamo curiosi di confrontare il periodo pandemico con il post-pandemia e invece abbiamo notato come il trend sia rimasto il medesimo: in sostanza le abitudini si sono cementificate e le persone hanno continuato a utilizzare il digitale come in pieno Covid. Il digitale è diventato un elemento cardine di tutto”.

“Emerge che i giovani amano sperimentare e saltano da una piattaforma all’altra a seconda dell’interesse e dell’esigenza specifica, fanno fare a ogni piattaforma un mestiere preciso. Facebook invece rimane più generalista, deve essere considerata un po’ come la piazza del paese dove si trovano persone di tutte le età”.

Acquisti online, scambi, cibo da asporto…a cosa si dedica maggiormente il Piacentino?

“Il Piacentino spende 208 milioni di euro di acquisti online solo su beni di consumo, 181mila piacentini fanno abitualmente acquisti online, mentre 63 mila piacentini ordinano abitualmente cibo online sulle piattaforme di food delivery, generando un indotto di circa 5 milioni di euro. Altro aspetto interessante è l’utilizzo dei dispositivi digitali legati alla salute: almeno 104 mila piacentini che utilizzano abitualmente device o app per la salute oppure acquistano farmaci da banco online”.