Settimana del dono, “Con il cuore, con la testa”. Donazione dei capelli il 5 ottobre alla sede Avis Provinciale (via Gorra 55).

“Noi che doniamo sangue e plasma sappiamo che un dono è sempre qualcosa di prezioso. Pensiamo che questo dono, quello dei capelli, in particolare possa ispirare le giovani generazioni, mostrando loro come un gesto dal grande valore civico possa essere anche emozionante e gratificante”

Le donatrici e i donatori sono invitati a portare, giovedì 5 ottobre alle ore 14 30, le trecce di capelli alla sede Avis Provinciale di Piacenza che provvederà a consegnarle a Tricostarc, l’organizzazione non profit che si occupa di realizzare le parrucche che possono arrivare a pazienti oncologici. Una volta superata la fase difficile, la parrucca viene restituita, sanificata e data a un’altra paziente. Avis non è in grado di stabilire quale strada prenderanno i capelli donati, saranno direttamente i centri oncologici, i medici e le associazioni a segnalare le pazienti che possono beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla regione Emilia-Romagna.

Il progetto, che nasce in Avis Regionale Emilia-Romagna, non ha costi per gli esercenti e tutte le parrucche realizzate con questo progetto saranno donate senza fine di lucro.

Grazie a Clara, Giulia, Linda, Michele e Roberta per aver condiviso la loro “bellezza”, la bellezza” che aiuta a guarire. Oggi ci porteranno le loro trecce con l’emozione di chi sa di portare speranza a chi soffre.