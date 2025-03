Con l’auto imboccano il ponte per l’attraversamento pedonale e restano incastrati. La curiosa scena è accaduta in zona Caorsana e non è sfuggita ai residenti che hanno immortalato la scena. Con ogni probabilità il conducente pensava trattarsi di un ponte progettato per le automobili, ma la larghezza esigua delle sponde ha fatto sì che il mezzo si sia incastrato.

