Conad Alsenese inserita nel girone D: si rinnova il derby con Gossolengo

Derby piacentino rinnovato con Gossolengo, poi tante novità. Sarà un cammino tutto da scoprire quello che attende la Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B1 femminile. Oggi (mercoledì) la Fipav ha reso noto la composizione dei gironi, con le gialloblù inserite nel girone D in compagnia anche di tre romagnole (Cesena, Forlì e Imola), le cremonesi Esperia e Ostiano, le pavesi Garlasco e Certosa Pavia, le reggiane Osgb Campagnola e Centro Volley Reggiano e le modenesi del Montale.

La regular season inizierà il 16-17 ottobre, la sosta natalizia è in programma dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, mentre quella pasquale è calendarizzata il 17 aprile. Sei le promozioni complessive in A2, con la prima e la seconda classificata di ogni girone che approderanno ai play off. Quattro, invece, sono le retrocessioni per ogni raggruppamento. Capitolo play out: se tra l’ottava e la nona classificata vi sono 3 o più punti, la nona retrocede direttamente in B2; se il distacco non supera i due punti, si disputeranno i play out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.

Il girone D di serie B1 femminile

Volley Club Cesena

Libertas Volley Forlì

Esperia Cremona

Csv-Ra.Ma. Ostiano

Volley 2001 Garlasco

Certosa Volley

Polisportiva Csi Clai Imola

Montale Pallavolo

Conad Alsenese

Gossolengo

Osgb Volley

Centro Volley Reggiano.