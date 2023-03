Conad Alsenese, poker di convocazioni in selezione territoriale per i Memorial “Regondi” e “Garavelli”

Poker di convocazioni in selezione territoriale per la Conad Alsenese, che domenica sarà rappresentata da quattro portacolori in selezione territoriale ai Memorial “Regondi” e “Garavelli” a Piacenza.

Nelle formazioni maschili e femminili di Piacenza che si confronteranno con le squadre di Parma, Pavia e Reggio Emilia nelle gare in programma dalle 9 alle 16,30 alle palestre Baldini e Salvadè (ex laboratorio Genio Pontieri) ci saranno infatti quattro promesse del sodalizio presieduto da Stiliano Faroldi: si tratta di Beatrice Sesenna, Francesca Ferri, Diego Capasso e Pietro Galli.