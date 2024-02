Concerto di Marco Beretta il 19 febbraio in memoria del presidente Sforza Fogliani

Un concerto in suo ricordo il giorno dell’onomastico: è in programma lunedì 19 febbraio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini. Si tratta della Messa per soli, coro e orchestra composta dal maestro piacentino Marco Beretta in memoria di Corrado Sforza Fogliani e suonata, in prima assoluta, dalla 15Orchestra nella Sala a lui dedicata del palazzo di rappresentanza della Banca di Piacenza, organizzatrice dell’evento.

Un lavoro artistico che nasce, nei desiderata del suo autore, come omaggio – a poco più di un anno dalla scomparsa – a una persona che è stata per decenni anima e sostegno della vita culturale e artistica di Piacenza.

Concerto di Marco Beretta

«La mia Messa su testo latino – spiega nella presentazione il maestro Beretta – è una composizione per soprano (Julia Eliashov, israeliana) e baritono (Bowen Guan, cinese) solisti, coro misto e orchestra. La partitura, in forma chiusa, è quindi divisa nelle diverse sezioni Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei. La potenza del testo e la solennità della circostanza mi hanno ispirato un linguaggio musicale classico, tonale, citando a tratti il canto gregoriano».

Marco Beretta è un affermato direttore d’orchestra e compositore. È direttore artistico e musicale della 15Orchestra sinfonica di Piacenza nonché direttore artistico e docente di ADADS Accademia Milano, ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per la formazione superiore musicale.

L’ingresso è ad inviti. Il concerto sarà tramesso anche in diretta streaming, visibile collegandosi al sito della Banca www.bancadipiacenza.it