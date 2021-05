Concluso con successo il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.’: una sfida vinta ascoltando i giovani. L’analisi è stata fatta nel corso di un evento in presenza al Liceo Respighi, uno dei primissimi a Piacenza dopo la ripartenza. Una situazione molto importante per i ragazzi proprio per ritrovare quella socialità, nel massimo rispetto delle norme anti Covid, messa in un angolo durante l’emergenza sanitaria.

Il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.’

Contrastare la dispersione scolastica e creare una maggiore occupabilità di ragazze e ragazzi, favorendone il successo formativo: questi gli obiettivi centrali emersi durante la conclusione del progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’, che si è aperto con l’intervento del Presidente Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri.

“E’ un progetto molto importante – spiega il Presidente della Provincia. E’ il primo come riconoscimento a livello regionale e il sesto a livello nazionale. In particolare perché siamo riusciti ad avere molti partner che hanno collaborato con la Provincia. Il protagonista del progetto è il giovane che in questo periodo sta chiedendo ancora più attenzioni rispetto a prima. Noi come istituzioni, assieme al mondo associativo, dobbiamo convergere su quelle che sono le richieste dei ragazzi. Il tema della dispersione scolastica inoltre è fondamentale perché sappiamo che c’è annualmente un livello di ripetizione dell’8% e negli stranieri del 18%. Questo significa che si tratta di un tema che non può essere trascurato. Proprio con questo progetto è stato fatto un lavoro importante fornendo una base per poter fare iniziative e azioni mirate per cercare di risolvere la problematica. La partecipazione delle scuole è stata straordinaria. Penso sia davvero un bel modo di collaborare insieme”.

E’ un progetto innovativo – spiega Valentina Stragliati Consigliere provinciale con delega alle politiche Giovanili e Sociali – perché mette i giovani al centro rendendoli protagonisti. Infatti ha visto i ragazzi partecipare attivamente anche alla formazione e al coinvolgimento di altri giovani. Soprattutto è un progetto costruito per ascoltare i ragazzi, in particolare in questa fase così difficile. Ricordiamo che la loro è stata una delle categorie più colpite durante la pandemia. Hanno pagato un prezzo altissimo durante questa situazione così inedita.

Stra.Te.G.I.A. lascia una traccia importante

“E’ un progetto che non si fermerà. Abbiamo piantato un seme che produrrà frutti significativi nel futuro”.

Insieme a youth worker ed educatori impegnati in questi mesi, la consigliera provinciale con delega alle Politiche Giovanili e Sociali Valentina Stragliati ha poi premiato una decina di studenti, saliti simbolicamente sul palco in rappresentanza dei 49 giovani premiati nell’ambito dell’iniziativa.

Pierpaolo Triani, Docente università cattolica sacro Cuore Piacenza, ha parlato dell’esito del questionario proposto ai giovani coinvolti nel progetto.

“Sono emerse varie cose interessanti, tra queste l’importanza dell’accompagnamento dei ragazzi nella vita scolastica. In base a che cosa i giovani scelgono la loro scuola del futuro? Decidono spinti dalla percezione che hanno delle loro capacità. Non immaginavamo questa risposta e siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Questo tipo di percorso responsabilizza le scuole ad aiutare i ragazzi sempre di più a fare esperienza nelle loro capacità”.

Inoltre durante l’evento ha illustrato obiettivi, attività e risultati dell’iniziativa Annamaria Olati (dirigente della Provincia di Piacenza e Project manager di ‘Stra.Te.G.I.A.’).

Durante il convegno è intervenuta Umberta Telfener (psicologa clinica e della salute): leggi e ascolta l’intervista.

Il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’, ha visto inoltre la partecipazione di Paolo Savinelli dell’Associazione la Ricerca. In particolare l’ospite ha parlato con Radio Sound dell’attività della web Radio Meet Incontri@moci.

Marco Piccoli – Associazione oratori piacentini, ha raccontato l’attività del versante educativo di strada

Emiliano Sampaolo, Coop Eureka, ha descritto l’attività, all’interno del progetto in alta e bassa Val Trebbia

Durante la mattinata in diretta su Radio Sound sono intervenuti anche diversi ragazzi, parte attiva di ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’

Il comunicato della Provincia sulla conclusione del progetto ‘Stra.Te.G.I.A.’

L’appuntamento, svoltosi in presenza nel rispetto delle vigenti norme connesse all’emergenza sanitaria in corso, è iniziato con l’intervento del presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri: “Questo progetto, seguito con convinzione dalla consigliera Valentina Stragliati, è un fiore all’occhiello dell’Amministrazione provinciale. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dall’efficace sinergia tra tutti i partner coinvolti, ma anche dal grande senso di responsabilità dimostrato dai nostri giovani in un periodo particolarmente difficile a causa della pandemia. Tutto ciò contribuirà a dare forza ed entusiasmo alle future progettualità dell’Ente”.

Con il presidente Barbieri hanno illustrato obiettivi, attività e risultati dell’iniziativa Annamaria Olati (dirigente della Provincia di Piacenza e Project manager di ‘Stra.Te.G.I.A.’), Maurizio Bocedi (dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per Piacenza e Parma) e Pierpaolo Triani (docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Piacenza), presentati da Andrea Dossena dell’Ufficio di Presidenza della Provincia.

I principali dati raccolti nell’opuscolo ‘Orientamento e vita scolastica’, realizzato sulla base dei due questionari realizzati all’interno di ‘Stra.Te.G.I.A.’, sono stati riassunti dal professor Triani.

Per la consigliera Stragliati “Aver svolto questo evento finale in presenza, nonostante tutto, è stata una sfida importante e vinta. Il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’ è stato riconosciuto a livello nazionale e regionale: è un seme che sta gemmando e che ha prodotto buoni frutti grazie alla capacità di tutti i soggetti partecipanti di fare rete, ma dev’essere solo l’inizio di un cammino che intendiamo proseguire, anche alla luce della resilienza dimostrata e delle energie positive emerse in questi mesi”

Il dibattito dal titolo “Generazione ipermoderna: come aiutarla?”, condotto dalla stessa consigliera Stragliati, ha incluso i contributi di Umberta Telfener (psicologa clinica e della salute) e di Claudia Giovannini (vicedirettore Unione Province d’Italia), entrambe collegate da remoto, e dei dirigenti scolastici Simona Favari (Liceo Respighi), Adriana Santoro (I.C. Gandhi), Mario Magnelli (Liceo Gioia), Cristina Capra (Istituto Romagnosi) e Raffaella Fumi (Polo Volta di Castel San Giovanni).

Gran finale con la spettacolare esibizione di pattinaggio delle due atlete Uisp Siria e Rebecca Tagliaferri.

Il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’, ideato dalla Provincia di Piacenza, era risultato sesto nella graduatoria nazionale – e primo tra tutti quelli presentati dalle Province dell’Emilia-Romagna – tra le 50 domande pervenute al bando “Azione ProvincEgiovani” promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Concepito con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, il progetto ‘Stra.Te.G.I.A.-Strada Territorio Giovani In Azione’ – del valore complessivo di 70mila euro – ha avuto successo grazie alle azioni sviluppate dai dieci partner coinvolti dalla Provincia di Piacenza: Ufficio scolastico territoriale di Piacenza e Parma, I.C. Gandhi, Associazione La Ricerca Onlus, Associazione oratori piacentini, Cooperativa Sociale Eureka, L’Arco, Comune di Rottofreno, Comune di Castel San Giovanni, Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta.