Concorso per le scuole “Crea la Mascotte”. Cantina Valtidone mette in palio un montepremi di 11mila euro – AUDIO

Il concorso per le scuole “Crea la Mascotte” è l’interessante iniziativa promossa da Cantina Valtidone rivolta agli studenti e agli insegnanti delle elementari, medie e superiori delle province di Piacenza, Pavia, Lodi e Cremona. E’ on-line il bando che permetterà ai ragazzi di mettesi alla prova. La loro creatività si dovrà esprimere mediante l’ideazione e la progettazione di un personaggio fantastico che possa rappresentare Cantina Valtidone attraverso gli elementi del vasto mondo della viticoltura e del vino. Si richiede un lavoro di gruppo in grado di coinvolgere la classe o anche l’intero istituto. Gli elaborati dovranno essere originali e mai presentati al pubblico. Cantina Valtidone ha messo a disposizione per il concorso un montepremi di 11 mila euro.

Concorso per le scuole, continua la tradizione

Nato nel 2016 nel corso dei festeggiamenti dei cinquantesimo anniversario, il concorso di Cantina Valtidone continua la sua azione di promozione sul territorio, della tradizione legata alla produzione enologica, fiore all’occhiello dell’azienda. Daniela Pilla del team organizzativo ha confermato la tipologia delle scuole coinvolte ma anche di aver esteso il territorio: ”Abbiamo allargato il bacino oltre alla provincia di Piacenza anche a quelle di Pavia, Lodi e Cremona spinti dal desiderio di vicinanza con tutti coloro che hanno condiviso questi anni al nostro fianco”.

Iscrizioni entro il 30 aprile

Il termine per procedere all’iscrizione e partecipare al concorso scade il prossimo 30 aprile. Gli elaborati andranno consegnati caricandoli su un link apposito che verrà segnalato all’atto della formalizzazione dell’iscrizione entro il 12 luglio 2023. Dopo le diverse fasi di selezione è prevista una serata di premiazione finale per novembre 2023 durante la “Festa del novello”.

“La cosa a cui teniamo nello svolgimento del lavoro – ha specificato Daniela Pilla – è che vada preservata la creatività di ognuno”. Il montepremi di 11 mila euro sarà suddiviso per istituti e classificazione per ogni singola categoria.

Il Bando e il modulo di iscrizione sono reperibili sul sito: www.cantinavaltidone.it/mascotte.