“Bollette cresciute da 500 a 1500 euro, una vera emergenza e gli esercenti sono al collasso”. Le proposte di Confcommercio a governo e Unione Europea: “Occorre agire subito” – AUDIO

“Una vera emergenza, i commercianti sono al collasso“. Non usa mezzi termini Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza, nel commentare il caro energia che sta mettendo in ginocchio il Paese. Chiappa interviene ai microfoni di Radio Sound in quella che rappresenta una mattinata ricca di impegni per l’associazione. Confcommercio infatti ha invitato tutti gli esercenti a spegnere le luci delle loro attività a partire dalle ore 12 per 15 minuti per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica rispetto a questa crisi energetica e finanziaria. Un gesto avvenuto durante una conferenza stampa che Confcommercio ha organizzato a Roma per avanzare alcune proposte al governo. Lo spegnimento delle luci nei negozi arriva dopo il lancio di un’altra iniziativa: l’esposizione delle bollette nelle vetrine degli esercizi commerciali.

“Bollette in vetrina è un’iniziativa a cui hanno aderito tutte le città, più che una protesta si tratta di un gesto per mostrare concretamente quanto siano insostenibili i rincari energetici. E’ una vera emergenza, parliamo di bollette che da 500 euro sono passate a 1500 euro, cifre da capogiro che mettono in crisi le piccole e le grandi attività. Dopo le difficoltà dovute alla pandemia si tratta di un problema difficilmente superabile, se non con delle manovre immediate e incisive a livello centrale”, spiega Chiappa.

Anche la decisione di spegnere le luci nei negozi per 15 minuti non è una vera protesta, come spiega Chiappa: “E’ una silente manifestazione del problema, abbiamo deciso di organizzarla in concomitanza con la conferenza stampa che il nostro presidente Carlo Sangalli ha tenuto a Roma. Una conferenza durante la quale Confcommercio ha avanzato alcune proposte per affrontare queste problematiche. Proposte sa sottoporre al governo italiano e all’Europa, perché non si piò certo pensare di risolvere il problema agendo a livello locale. Lo spegnimento delle luci vuole dimostrare anche un’altra cosa: se le nostre attività dovessero chiudere calerebbero in modo significativo anche gli introiti per gli operatori del settore energetico. Un gesto simbolico dai tanti significati”.

Si diceva dunque della conferenza stampa organizzata a Roma, alla quale hanno partecipato ANCC-COOP, ANCD-Conad e Federdistribuzione. In una nota, Confcommercio parla di “uno scenario che in assenza di nuove e ulteriori misure di contrasto e sostegno, mette seriamente a rischio la prosecuzione dell’attività di tantissime imprese nei prossimi mesi”.

Nel corso di questa conferenza stampa, come sottolineava Chiappa, è stato presentato anche un documento con le richieste e le proposte delle imprese. Proposte che si possono riassumere in tre punti fondamentali:

incremento del credito d’imposta per il caro energia elettrica dal 15% al 50% nel caso di aumenti del costo dell’energia superiori al 100%, misura che andrà estesa anche all’ultimo trimestre dell’anno;

ampliamento dell’orizzonte temporale per la rateizzazione delle bollette almeno fino a dicembre 2022;

incremento fino al 90% della copertura offerta dal Fondo di garanzia per le PMI anche per i finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte alle esigenze di liquidità determinate dall’aumento del prezzo dell’energia elettrica.

“E’ l’inizio di un percorso, perché da qualche parte bisogna pur iniziare: i commercianti sono al collasso“, commenta Raffaele Chiappa.