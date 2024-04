Confindustria Piacenza, il 30 maggio l’Assemblea all’Aeroporto di San Damiano. I saluti di Rolleri: “4 anni impegnativi, ma con soddisfazioni” – AUDIO

Il 30 maggio 2024 si terrà all’Aeroporto Militare di San Damiano la prossima assemblea annuale di Confindustria Piacenza. Per il Presidente Francesco Rolleri sarà anche l’occasione dei saluti essendo il Presidente uscente.

Confindustria Piacenza, i saluti del Presidente Rolleri il 30 maggio

“Sono stati 4 anni incredibilmente impegnativi, con il periodo legato al Covid, poi la carenza di materie prime, l’impennata dei prezzi e adesso un rallentamento degli investimenti. Insomma… non ci siamo fatti mancare nulla in questo periodo. La cosa bella però è che Confindustria Piacenza ha continuato a crescere, aumentando i servizi dati ai propri associati e di questo sono molto contento”.

Il settore a Piacenza ha comunque tenuto botta in questi anni

“Sì. In particolare perché abbiamo un tessuto di imprenditori con una forte propensione all’internalizzazione e di conseguenza riusciamo a compensare i momenti di rallentamento con il fatto che vendiamo in tutto il mondo. Questo è un grande valore aggiunto per il nostro territorio e dobbiamo conservarlo”.

Aeroporto Militare di San Damiano sede dell’assemblea annuale, una scelta per valorizzare la provincia e per l’importanza del luogo. “E’ una prima volta che portiamo l’appuntamento fuori dalla città perché il territorio è vincente quando tutti insieme abbiamo degli obiettivi comuni. Quindi anche la provincia deve diventare sempre più protagonista della realtà industriale piacentina sempre più performante”.