Conservatorio Nicolini, prosegue la virtuosa collaborazione con la Cattolica: sabato prove aperte

Dopo il felice esito della giornata di studi Musica e Economia dello scorso 11 ottobre, prosegue la collaborazione virtuosa fra Conservatorio Nicolini e Università Cattolica del Sacro Cuore. Mentre nel recente e inaugurale incontro di sei settimane fa il canovaccio basato sulle cinque parole chiave: Ascolto, Passione, Organizzazione, Trasformazione e Innovazione, era stato declinato da quattro interlocutori eccellenti e rappresentativi dell’impresa, della produzione artistica, della scienza economica e della musica per illustrare le analogie fra musica e economia, il prossimo 25 novembre dalle 14.30, nel Salone del Conservatorio, si entrerà nel vivo del laboratorio con la prova aperta dell’Orchestra del Conservatorio guidata dal maestro Giuseppe Camerlingo.

Si tratta di un percorso di educazione all’ascolto destinato agli studenti del corso di gestione delle risorse umane dell’Università Cattolica e del Conservatorio, ma anche aperto a tutto il pubblico interessato. Sarà possibile quindi seguire da vicino il lavoro dell’orchestra per la preparazione del concerto inaugurale del Nicolini programmato per il 17 dicembre prossimo.

Oggi, durante una conferenza stampa, è stato presentato l’evento musicale che è parte del percorso che il Conservatorio e la Cattolica hanno incominciato a progettare per costruire un sentiero comune interdisciplinare, in cui le rispettive competenze possano essere messe in gioco e rese complementari, per elaborare nuove prospettive di ricerca e di lavoro per gli studenti musicisti e economisti. All’incontro con la stampa erano presenti il presidente e la direttrice del Conservatorio Massimo Trespidi e Maria Grazia Petrali e la docente dell’Università Cattolica Franca Cantoni.