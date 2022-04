Consorzio Piacenza Alimentare alla 21esima edizione di Cibus, piattaforma leader dell’agroalimentare italiano

Cibus, salone internazionale dell’alimentazione, si conferma anche quest’anno come la fiera dell’alimentazione più rilevante in Italia, appuntamento imperdibile per l’agroalimentare piacentino.

I numeri per questa edizione sono di buon auspicio per la ripartenza del settore dopo la pandemia: si registrano quest’anno 3 mila espositori su un’area di più di 130 mila metri quadri, con già 50.000 operatori registrati, e 2000 top buyer dall’estero.

L’edizione 2022 si preannuncia molto importante, con la fondamentale presenza dei buyer esteri (grandi assenti dell’edizione 2021). Sarà quindi un momento fondamentale per la promozione territoriale e dell’agroalimentare piacentino, che ogni anno viene sempre più apprezzato in tutto il mondo.



Non poteva mancare in una vetrina così prestigiosa il Consorzio Piacenza Alimentare, presente alla fiera con un’ampia rappresentanza di associate che avranno occasione di esibire i loro prodotti tipici e anche di presentare i loro nuovi prodotti.



Il Consorzio sarà presente all’interno del Padiglione 3 con un grande stand in collettiva, all’interno del quale saranno organizzate ogni giorno sessioni di show cooking, e masterclass di cucina, per far degustare agli operatori le nostre specialità che ci contraddistinguono in tutto il mondo.

Numerose aziende consorziate saranno presenti in tutti gli altri padiglioni della fiera. La presenza di aziende piacentine a questo importante evento si conferma numerosa e forte anche in questa edizione.

NOTA FINALE

Di seguito citiamo per praticità tutte le associate che il Consorzio Piacenza Alimentare accompagnerà in questo prestigioso evento fieristico: