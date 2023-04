Ancora controlli antidroga nelle scuole, “puliti” gli studenti del Casali

Massicci controlli da parte della polizia questa mattina. Non solo passanti, gli agenti sono tornati a monitorare gli studenti in attesa del suono della campanella. Nello specifico la polizia della questura di Piacenza si è mossa in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e l’unità cinofila della guardia di finanza. Insieme hanno controllato gli studenti dell’istituto superiore Casali.

Il pastore tedesco delle fiamme gialle, Helly, ha fiutato gli alunni ma non ha trovato nulla di compromettente. Dopo i giovani, i poliziotti si sono spostati in Largo Erfurt dove hanno sottoposto a controllo 50 persone: anche in questo caso nessuna criticità.