Controlli dei NAS, nel bar di un’area di servizio sequestrati 26 chili di alimenti scaduti o senza tracciabilità

Ancora controlli dei carabinieri dei NAS in Emilia Romagna. A Piacenza è stato controllato un bar-caffetteria in un’area di servizio, dove sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 26 chilogrammi di prodotti alimentari vari (carne, vegetali e prodotti da forno), del valore commerciale complessivo di circa 200 euro, poiché in parte decorsi di validità e in parte privi di indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità.

I militari del NAS hanno inoltre rilevato carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di confezioni di alimenti stoccate a diretto contatto con il pavimento e al mancato utilizzo di idonei involucri per gli alimenti stoccati all’interno dei congelatori.

Altre criticità hanno riguardato la mancata esibizione degli attestati di formazione per personale alimentarista relativi a due dipendenti dell’attività e l’omessa esposizione del cartello riportante gli ingredienti e l’elenco delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze relativamente alle preparazioni alimentari commercializzate. Al titolare del bar è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione di 2.000 euro.

In provincia di Piacenza è stato controllato un bar dove i militari hanno rilevato la mancanza della cartellonistica sul divieto di fumare all’interno del locale, che ha comportato una sanzione di 440 euro, e del cartello contenente le indicazioni degli ingredienti e degli allergeni dei prodotti alimentari non confezionati esposti alla vendita. Nei confronti del titolare dell’attività è stata emessa quindi una diffida.