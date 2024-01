Chiede il biglietto a un viaggiatore sul treno, controllore aggredito: interviene la polizia

Chiede il biglietto a un viaggiatore straniero, quest’ultimo lo aggredisce. Vittima deha lla violenza un controllore piacentino, al lavoro sulla linea ferroviaria Bologna-Milano. A rendere noto quanto accaduto è una nota di Confsal (Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori).

Durante il normale controllo del possesso dei titoli di viaggio da parte del capotreno nella tratta Piacenza-Lodi un viaggiatore, nel tentativo di eludere il controllo, è incappato proprio nell’operatore, il quale ha bloccato la fuga al sospetto ribadendo poi la richiesta di mostrare il titolo di viaggio in supporto al capotreno.

A quel punto lo straniero ha colpito al volto il controllore e lo ha sbattuto a terra. Il capotreno ha richiesto l’intervento della Polfer nella stazione di Lodi, ma il viaggiatore ha tentato di fuggire e ha resistito al fermo della polizia aggredendo anche l’agente intervenuto che comunque alla fine è riuscito a immobilizzarlo. Aiutato da altri tre agenti intervenuti, lo ha potuto così arrestare. I sanitari del 118 hanno condotto il lavoratore colpito in ambulanza al pronto soccorso.

“Il responsabile – riferisce la Confsal – è risultato già soggetto a foglio di via. Probabilmente in considerazione di ciò subirà il processo per direttissima e forse, scontata la condanna, sarà rimpatriato”.