Contromano in autostrada, tragedia lungo l’A1 all’altezza di Pontenure: un morto e un ferito grave

Tragedia questa notte in autostrada, schianto tra due auto: un morto e un ferito grave. I fatti sono accaduti nella serata di ieri. Due vetture condotte rispettivamente da un uomo di 81 anni, residente a Varese, e da un uomo di 45 anni di Ravenna si sono schiantate all’altezza di Pontenure. Per l’uomo di 81 anni non c’è stato nulla da fare, mentre il 45 è stato soccorso dai vigili del fuoco, liberato dalle lamiere e affidato alle cure del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza.

Dai rilievi e dalle testimonianze pare che la vittima, al volante di una Toyota Rav4 stesse viaggiando contromano.

Sul posto la polizia stradale che sta cercando di confermare questa circostanza.