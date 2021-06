Coop Alleanza 3.0 a fianco della comunità LGBTQ+ con la nuova borsa arcobaleno

Una shopper in cotone sulla quale il classico logo Coop abbandona il suo colore rosso, per assumere tutti quelli dell’arcobaleno, simbolo delle lotte per i diritti LGBTQ+. È questa l’ulteriore evoluzione della campagna “Close the Gap”, che da marzo vede Coop impegnata nella battaglia per la riduzione di tutte le disuguaglianze di genere attraverso progetti e cantieri di lavoro, coinvolgendo anche i fornitori di prodotto a marchio, i soci e i consumatori in uno sforzo collettivo indirizzato verso obiettivi tangibili, come ad esempio l’impegno per tagliare l’Iva sugli assorbenti femminili.

Con un approccio pragmatico rispetto a temi che richiedono interventi complessi e un rinnovamento culturale profondo, la Cooperativa dalla prossima settimana porta nei suoi punti vendita – oltre 350 tra ipercoop e supermercati dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia – le bag arcobaleno accompagnate dallo slogan “Prendi questa borsa e prendi posizione”. Le bag arcobaleno saranno disponibili anche sul sito di EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0 (www.easycoop.com).

Una iniziativa che vuole marcare, senza lasciare dubbi, quale sia la posizione di Coop sul tema, vuole sensibilizzare i propri soci e anche contribuire concretamente alle varie comunità presenti nei territori di riferimento in cui Coop è presente. Parte del ricavato, almeno 50 centesimi per ogni bag, sarà devoluto alle associazioni che si occupano di tutela dei diritti LGBTQ+ con progetti di inclusione e di contrasto alla discriminazione tra cui a Bologna, il Gender Bender Festival.

“Coop Alleanza 3.0 ha deciso di prendere posizione in modo netto sul contrasto alla discriminazione affermando con forza valori quali primo fra tutti l’inclusione che è uno degli elementi fondamentali insieme all’integrazione e all’eguaglianza che caratterizzano la cooperazione” dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello “La Cooperativa vuole dare il suo contributo al benessere della comunità, che si costruisce un tassello alla volta senza lasciare spazio alle discriminazioni e ai pregiudizi, bensì promuovendo l’inclusione, l’apertura, la condivisione”.

Continua con azioni concrete l’impegno di Coop Alleanza 3.0 nel contrasto alla discriminazione: questa iniziativa si inserisce in continuità con gli appuntamenti promossi da Academy – la Corporate University della Cooperativa – come l’evento, ‘Sui Generis’, dedicato alla gender equality tenutosi a marzo, a cui ha fatto seguito a maggio “Over the rainbow. Un’agenda per l’inclusione”, dedicato alle tematiche connesse al contrasto delle discriminazioni e le violenze per l’orientamento sessuale, il genere, l’identità di genere e le disabilità.