Coppa Italia, Modena-Piacenza LIVE 2-1: ribalta tutto Minesso dal dischetto

È un tour de force quello che sta affrontando il Piacenza mister Scazzola. I biancorossi, dopo aver ritrovato sé stessi contro la Juve U23 e battuto la Pro Vercelli, oggi affrontano il Modena negli ottavi di Coppa Italia Serie C per la sesta partita in 18 giorni. Chi vince, passa ai quarti e prende la vincente tra Padova ed Entella. Si gioca al “Braglia”, calcio d’inizio alle ore 15:00.

La cronaca

42′ Un peccato leggere questo punteggio: i biancorossi stanno giocando molto meglio dei canarini

37′ GOL DEL MODENA! RIBALTATO IL RISULTATO! Combinazione tutta al volo che porta Duca tutto solo davanti a Libertazzi; il portiere stende il centrocampista e Minesso trasforma dagli 11 metri. Ammonito Libertazzi

35′ Ammonito De Grazia

27′ Grande libertà posizionale per la fase offensiva del Piace, che sposta i giocatori e crea problemi ai canarini: manca solo l’ultima giocata

20′ PAREGGIO DEL MODENA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo corto di Tremolada, Maggioni serve sul primo palo Silvestri che si trasforma in attaccante e brucia Libertazzi

20′ Scazzola è una furia con i suoi ragazzi che sbagliano troppo a livello tecnico sulla trequarti offensiva

18′ Ci prova Tremolada da fuori: palla larga di chilometri

15′ Piacenza molto ordinato dietro e sempre pronto a ripartire: il Modena fa fatica a passare

11′ Era questa la partenza che ci aspettavamo dai biancorossi: bene così!

7′ GOOOOOOOOOOOL! PIACENZA IN VANTAGGIO! De Grazia recupera la palla sulla trequarti e allarga per Simonetti; il 2001 non ci pensa due volte e va subito in verticale per Dubickas, che la rimette in mezzo proprio per l’accorrente SIMONETTI: destro sporco all’altezza del dischetto e Narciso battuto

3′ Subito annullato un gol al Modena per chiara posizione di fuorigioco

1′ Iniziata al “Braglia” di Modena

Le formazioni

Modena (4-3-2-1): Narciso; Maggioni, Silvestri, Baroni, Renzetti; Duca, Rabiu, Scarsella; Tremolada, Di Paola; Minesso. All. Tesser

Piacenza (3-5-2): Libertazzi; Angileri, Codromaz, Armini; Simonetti, De Grazia, Bobb, Burgio, Giordano; Lamesta, Dubickas. All. Scazzola

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Spataru di Siena e Toce di Firenze