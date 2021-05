Tornano a calare i contagi, crollo del 40% in una settimana: “Piacenza è quasi da zona bianca”. Dalla prossima settimana oltre 2 mila vaccini al giorno – AUDIO

La campagna vaccinale procede, da ieri sono iniziate le prenotazioni per le persone tra i 55 e i 59 anni. Da questa settimana saremo sopra le 2 mila vaccinazioni al giorno, grazie alle ultime consegne. Oltre 39 mila cittadini (39.193 per la precisione) hanno ricevuto almeno una dose, mentre 45.795 hanno ricevuto la vaccinazione completa (dati aggiornati al 9 maggio). 30% vaccinato.

Dal 3 al 9 maggio i nuovi contagi sono stati 188, mentre la settimana precedente erano stati 314. Un calo del 40,1%. Il calo è notevole se confrontato al calo della regione (23,2%) e a quello nazionale (19,1%). La scorsa settimana l’Ausl aveva rilevato una crescita marcata dei contagi, in particolare tra i giovani nella fascia 0-17 anni: “Un dato che non ci sappiamo spiegare – commenta Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl – forse un’anomalia a livello statistico. Ciò che importa sono i dati che abbiamo oggi, un calo importantissimo: siamo quasi da zona bianca. Infatti la soglia per la zona bianca è di 50 nuovi positivi ogni 100mila abitanti e noi questa settimana siamo a 66″.