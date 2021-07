Cambio al vertice a Piacenza, Corrado Loero è il nuovo Comandante. Il Colonnello Sanapo: “5 anni intensi e di grandi risultati” – AUDIO

Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza. Il Colonnello Corrado Loero è il nuovo Comandante Dopo cinque anni di direzione del Comando Provinciale, il Colonnello Sanapo lascia Piacenza per andare a dirigere un ufficio presso il Comando Regionale Lombardia.

L’esperienza, vissuta nel capoluogo piacentino, si è rilevata molto intensa, caratterizzata da un’attività operativa ad ampio raggio, che ha abbracciato diversi settori di polizia tributaria e polizia giudiziaria indiscutibilmente delicati e particolarmente impegnativi. Un quinquennio nel corso del quale sono stati conseguiti risultati di rilievo nella lotta alla criminalità economico-finanziaria.

AUDIO intervista a Radio Sound al Colonnello Daniele Sanapo

“Abbiamo realizzato tanto e i numeri sono elevati. In particolare i dati esprimono soltanto in parte quello che è stato il nostro impegno, grazie alla dedizione di donne e uomini delle Fiamme Gialle Piacentine che hanno saputo declinare per la missione istituzionale un impegno operativo rivolto proprio verso i cittadini. Soprattutto in un momento di difficoltà come è stato quello della pandemia”.

il Colonnello Corrado Loero

Raccoglie l’eredità il Colonnello Corrado Loero, 52enne originario di Genova. L’Ufficiale si arruola nella Guardia di Finanza nel 1988 e frequenta l’Accademia del Corpo dove viene nominato Sottotenente nel 1990.

In carriera ha rivestito diversi incarichi operativi: comandante della Sezione Operativa di Ventimiglia, della Compagnia di Chiavenna, del Nucleo Polizia Tributaria di Savona, del Gruppo di Legnano, del Gruppo Tutela Entrate del Nucleo PT di Bologna.

Nel gennaio 2012 – promosso Colonnello – ha come primo incarico dirigenziale il Comando Provinciale di Lecco.

Dal 2016 al settembre 2019, presso il Comando Generale del Corpo, ricopre l’incarico di Capo Ufficio Motorizzazione; trasferito al Comando Interregionale Nord Occidentale di Milano ricopre prima l’incarico di Capo Ufficio Controllo di Gestione e poi quello di Capo Ufficio Operazioni.

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pavia; ottiene – presso l’Università di Roma Tor Vergata – prima la laurea di primo livello e poi quella specialistica in Scienze della Sicurezza Economico – Finanziaria; ha un master in scienze strategiche.

Insignito del Cavalierato al merito della Repubblica; titolato Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze.

Il passaggio di testimone è stato ufficializzato in occasione di una breve ma significativa cerimonia, tenutasi – questa mattina – alla presenza del Comandante Regionale Emilia Romagna – Gen. D. Giuseppe Gerli il quale, conferendo lustro alla cerimonia, ha augurato buon lavoro al Colonnello Loero e ringraziato il Colonnello Sanapo per il proficuo periodo di collaborazione.