CRA Villa Ghiberti ex Pia Casa per Anziani Maruffi di Piacenza nuova gestione dal 3 aprile

CRA Villa Ghiberti, non solo la città, ma tutta la provincia di Piacenza, dal prossimo 3 aprile, potrà contare su nuovi servizi di qualità dedicati all’ospitalità, alla cura e all’assistenza degli anziani e delle categorie più fragili, struttura storica che, sotto la guida del Gruppo La Villa, riparte con una nuova gestione e un nuovo nome, per servizi e attività completamente rinnovate, all’avanguardia, sempre nello splendido contesto d’epoca che la residenza offre, nel pieno centro della città piacentina. Inoltre, grazie a questa acquisizione, viene a formarsi in città un vero polo dedicato alle necessità degli anziani e dei loro caregiver, con la già presente CRA Casa San Giuseppe, di via Morigi, conosciuta al territorio da anni.

CRA Villa Ghiberti la Residenza

CRA Villa Ghiberti è infatti situata all’altezza dei Giardini Merluzzo, a pochi passi da Piazza Duomo e dalla centralissima Via XX Settembre, in posizione strategica è facilmente raggiungibile con ogni mezzo. La Residenza si sviluppa in un edificio storico nobiliare del 1600, di grande pregio architettonico, con cinque piani dove sono dislocate camere doppie, triple e quadruple, tutte luminose, funzionali e accoglienti. Nell’ampio giardino interno – con spazi ombreggiati e camminamenti dove gli ospiti possono concedersi momenti di relax con i propri cari – troviamo anche un piccolo edificio con ulteriori camere di degenza, disposto al fianco di un rigoglioso albero di magnolia che in primavera rende lo spazio esterno ancora più piacevole.

CRA Villa Ghiberti la struttura

Al suo interno CRA Villa Ghiberti dispone di sale soggiorno, sale da pranzo, ambulatori medici ed infermieristici, una sala teatro, una palestra attrezzata per fisioterapia e trattamenti specialistici, oltre ad un ampio salone adiacente al giardino dove vengono svolte le attività ricreative ed educative. È presente inoltre una bellissima cappella affrescata per le funzioni religiose.

CRA Villa Ghiberti a chi si rivolge e con quali modalità?

CRA Villa Ghiberti, con i suoi ambienti e il suo staff prontamente formato, risponde in maniera globale alle finalità di cura geriatrica e di accoglienza di persone anziane autosufficienti o che presentano diversi livelli di non autosufficienza, con compromissione clinica e terapie multiple e complesse, o che necessitano di cure riabilitative post ospedaliere o ricoveri di sollievo sempre all’insegna della qualità e delle cure più innovative.

Benessere e salute della persona

La struttura, come tutte le residenze del Gruppo La Villa, promuoverà un approccio finalizzato al perseguimento del benessere e della salute della persona, fornendo in maniera continuativa cure e prestazioni sanitarie, oltre ad attività assistenziali, riabilitative e di animazione con il fine comune di mantenere e/o a rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana degli Ospiti. Per garantire tali servizi si avvarrà di un’équipe multidisciplinare composta da varie figure professionali altamente qualificate.

Lina Marconi, Direttore di Area Centro del Gruppo La Villa

“Raccogliamo l’eredità di una struttura storica sul territorio e il nostro obiettivo sarà quello di renderle nuova vita, apportando tutta l’esperienza del nostro Gruppo, che opera nel settore socio-sanitario da trent’anni. Inizia quindi un nuovo corso per il quale ci impegneremo quotidianamente per garantire serenità e benessere ai nostri Ospiti, con la professionalità di un grande Gruppo e il calore di una famiglia, creando forti sinergie con la nostra Cra Casa San Giuseppe, struttura già molto conosciuta e apprezzata a Piacenza”.

Informazioni