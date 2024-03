Crema – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Dopo la sofferta vittoria allo scadere contro il Legnano, il Piacenza torna in campo oggi Domenica 17 Marzo contro il Crema. I biancorossi continuano la scalata verso la vetta, che ora dista solamente un punto, e la gara odierna può essere un’occasione per guadagnare punti sulla Varesina, oggi impegnata sul campo del Desenzano, scontro che non sarà affatto semplice per la squadra di Varese, visto il gran momento di forma degli avversari.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Moro; Napletano, Silva, Somma, Iob; Kernezo, Corradi, Bachini, Ndoye; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Il prepartita