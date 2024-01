Croce Bianca, oltre 15 mila servizi in un anno e più di 315 mila chilometri percorsi. Dal 5 febbraio i nuovi corsi per diventare volontari – AUDIO

Croce Bianca Piacenza viene da un anno davvero intenso, basterebbe considerare un dato: oltre 315 mila chilometri, la distanza percorsa dalle ambulanze dell’associazione nella sola città di Piacenza. E poi 8521 servizi ordinari, 6510 servizi di emergenza-urgenza, 22.319 ore di servizio totale. Numeri che lasciano intendere chiaramente l’importanza del lavoro di Anpas – Croce Bianca.

L’associazione dispone di 10 ambulanze e 12 mezzi di altro genere: “Molti di questi andrebbero rinnovati, a partire dalle ambulanze”, commenta il presidente Alessandro Miglioli lancia implicitamente un appello a enti e organismi cittadini in grado di ascoltare. Ma oltre ai mezzi, l’altro grande investimento di Croce Bianca è sulle persone. Basti pensare che dei 573 soci, 8 sono dipendenti e ben 480 sono volontari. I volontari sono tutto per Anpas – Croce Bianca. Ed è per questo che ogni anno l’associazione organizza nuovi corsi alla ricerca di nuovi volontari.

Il nuovo ciclo di corsi sarà presentato il prossimo 5 febbraio alle 20,30 nella sede di via Emilia Parmense 19. Sono cinque i corsi a disposizione. “Croce Bianca non è solo emergenza-urgenza, la nostra associazione si occupa di tante attività diverse, tutte importanti. Il calendario è strutturato in modo da permettere a una persona di seguire più corsi allo stesso tempo”, spiegano Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Croce Bianca, e Alessandra Grana coordinatore volontari e turni.

L’associazione cerca volontari di tutte le età, dai 16 anni in su. Per i minori è previsto un percorso in affiancamento all’interno dei locali, mentre dai 18 anni in poi è possibile fare corsi per trasporti ordinari o servizi di emergenza, di fatto salire sulle ambulanze.

Sono cinque i corsi a disposizione

Operatore di soccorso e/o trasporto sanitario su ambulanza

Gruppo truccatori (fondamentale perché Anpas promuove una costante formazione dei propri volontari e nelle simulazioni di emergenza il trucco è fondamentale per la buona riuscita delle esercitazioni)

Autista dei mezzi di emergenza e/o trasporto

Autista trasporto prelievi del sangue e trasporti sociali

Operatore di protezione civile (interno) e di sala radio

Ma Anpas – Croce Bianca non cerca solo operatori in campo “sanitario”. Come farebbe un’associazione come questa, sempre operativa e reperibile 24 ore su 24, a portare avanti la propria attività senza una squadra di cuochi, per esempio? Chiunque, insomma, può dare il proprio contributo nel modo che più gli è congeniale: ci sono compiti che magari possono apparire meno “adrenalinici”, ma sono fondamentali per la collettività.

TUTTE LE INFORMAZIONI

https://www.crocebiancapc.org/vuoi-diventare-volontario-iscriviti-qui.html