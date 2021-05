Attività di emergenza, la Croce Rossa piacentina forma 24 nuovi volontari

Si è concluso lo scorso weekend presso il Comitato CRI di Piacenza il corso OPEM: Operatore CRI in attività di Emergenza; corso che ha visto impegnati ben 24 Operatori CRI provenienti da tutta la Provincia da Ottone fino a Borgonovo e che da oggi possono offrire il loro contributo nelle attività di Protezione Civile su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Il corso, strutturato su un totale di 28 ore, ha alternato una fase teorica alla prova pratica svolta presso l’Ex Caserma dei Vigili del Fuoco di Piacenza in rispetto delle norme Covid, portando ai discenti nuove conoscenze: Normativa di Protezione Civile, Sicurezza, Approccio psicosociale all’emergenza, Strumentazioni Aree di emergenza e Telecomunicazioni grazie anche al supporto di formatori e istruttori provenienti da tutta la Regione Emilia-Romagna.

“Mi ritengo molto soddisfatto – commenta il direttore del corso Pilade Cortellazzi, Istruttore nazionale di Protezione Civile CRI – della volontà dei discenti di portare a termine questo percorso, dell’entusiasmo che hanno dimostrato nella parte pratica e nell’unirsi al gruppo di Protezione Civile in forza al Comitato di Piacenza”.

Motivo di soddisfazione anche per Michele Gorrini, Delegato CRI Piacenza Area Emergenze.

“In qualità di delegato dell’area di risposta e gestione delle emergenze, ringrazio i docenti e il direttore del corso che si sono alternati per formare tutti questi nuovi Volontari ora pronti a dare una risposta alle emergenze sul territorio”.

“Croce Rossa Piacenza in questi anni – continua il Delegato – ha investito molto sia in mezzi che in equipaggiamenti per la gestione delle emergenze e se la situazione Covid lo permette, già da quest’estate, sono in programma alcuni momenti di esercitazione grazie alla partecipazione degli Operatori Polivalenti Soccorso in Acqua, Unità Cinofile e nucleo telecomunicazioni in sincronia con i nuovi, e già formati, Operatori in attività di Emergenza”.